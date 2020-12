Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 21 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 21 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Spostamenti tra regioni e comuni: cosa cambia in zona rossa e zona arancione? Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 21 dicembre L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 21 dicembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 10.872 Tamponi eseguiti: 87.889 Nuovi decessi: 415 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-12)Attualmente ricoverati in terapia ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 21 dicembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 212020. Segui Termometro Politico su Google News Spostamenti tra regioni e comuni: cosa cambia in zona rossa e zona arancione?: il bollettino del 21L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 212020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 10.872 Tamponi eseguiti: 87.889 Nuovi decessi: 415 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-12)Attualmente ricoverati in terapia ...

