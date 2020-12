Coronavirus | ultime notizie | 10 872 nuovi casi e 415 morti Tasso di positività sale al 12 3%

fanpage : #variantecovid Una buona notizia arriva dalla Germania - fanpage : Le 17 mutazioni della nuova #varianteinglese del coronavirus - Corriere : «Il 30 dicembre o al massimo i primissimi giorni dell’anno» nuovo, «ma molto più probabilmente già il 30 dicembre»,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 10.872 nuovi casi e 415 morti nelle ultime 24 ore - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 691 positivi su 9.662 tamponi e 1.097 guariti nelle ultime 24 ore, 28 morti di cui 6 de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

CALCINAIA. Pubblica assistenza e Associazione commercianti di Fornacette insieme per una classica iniziativa delle feste di fine dicembre con distribuzione di caramelle. Oggi dalle 10 alle 12 e dalle ...Per fortuna nessun decesso per coronavirus nella nostra provincia nelle ultime 24 ore, mentre si registrano 86 nuovi casi. Ecco la situazione in Emilia-Romagna: Dall'inizio dell'e ...