Coronavirus, sale il numero dei morti: il bollettino di oggi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella giornata che segna l'ok al vaccino Pfizer da parte dell'Ema, si registrano nuovi numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia. Dati che sarebbero positivi, ma il minor numero di tamponi fa emergere in realtà un aumento dei casi rilevati, in percentuale. La regione più colpita resta il Veneto, seguito da Emilia-Romagna e Lazio. Covid-19, il bollettino del 21 dicembre Il Ministero della Salute ha condiviso l'aggiornamento con i dati della pandemia da Covid-19 in Italia oggi, lunedì 21 dicembre 2020. Quando mancano pochi giorni a Natale, sono stati effettuati 87.889 tamponi in 24h: un numero molto più basso, anche rispetto agli standard degli scorsi weekend. Su tutti questi tamponi, sono stati trovati 10.872 nuovi contagi da Covid-19. Ieri erano circa 4 mila in più, ma a fronte di 50.000 test ...

