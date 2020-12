Coronavirus, preoccupa variante GB: esperti UE fanno il punto (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – La nuova variante del Coronavirus e le ultime misure nazionali imposte per farvi fronte come quelle sul trasporto di passeggeri e merci e dal Regno Unito. Questi i temi al centro della riunione degli esperti UE, convocata dalla presidenza tedesca. I partecipanti si sono scambiati informazioni e hanno dato il loro sostegno ad un’azione rapida verso un approccio coordinato dell’UE in relazione alle misure applicate ai collegamenti con il Regno Unito. Lo si apprende a Bruxelles. Gli Stati membri hanno anche sottolineato l’importanza di mantenere aperte le frontiere all’interno dell‘area Schengen. In particolare, il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto di “raddoppiare la vigilanza“, dopo una “mutazione problematica” del Coronavirus che ha imposto la sospensione per 48 ore di tutti gli arrivi in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – La nuovadele le ultime misure nazionali imposte per farvi fronte come quelle sul trasporto di passeggeri e merci e dal Regno Unito. Questi i temi al centro della riunione degliUE, convocata dalla presidenza tedesca. I partecipanti si sono scambiati informazioni e hanno dato il loro sostegno ad un’azione rapida verso un approccio coordinato dell’UE in relazione alle misure applicate ai collegamenti con il Regno Unito. Lo si apprende a Bruxelles. Gli Stati membri hanno anche sottolineato l’importanza di mantenere aperte le frontiere all’interno dell‘area Schengen. In particolare, il Presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto di “raddoppiare la vigilanza“, dopo una “mutazione problematica” delche ha imposto la sospensione per 48 ore di tutti gli arrivi in ...

