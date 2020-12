Coronavirus | PascaProfit | ' in 2021 aumento debito pubblico ma forte ripresa economica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Labitalia) - "Ilsarà caratterizzato da due aspetti fondamentali sul piano economico e finanziario: un innalzamento dela livello mondiale, legato alle conseguenze della pandemia, ma anche una". A dirlo Giuseppe Pascarella, uno dei principali esperti europei di analisi di società quotate in borsa negli Usa, ceo del gruppoe autore del bestseller 'Battere il benchmark', attraverso il quale promuove l'alfabetizzazione finanziaria in Italia. "Negli ultimi 12 mesi - ricorda l'esperto - abbiamo vissuto una esperienza straordinaria: il covid ha spinto l'economia globale nella sua recessione più profonda dalla seconda guerra mondiale. I mercati azionari sono crollati a fine febbraio e marzo, per poi ...