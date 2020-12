Coronavirus, oltre 1.400 positivi nelle ultime ore: pesante il numero dei decessi (Di martedì 22 dicembre 2020) Coronavirus, pericolo variante inglese: Zaia impone il tampone per chi rientra 21 dicembre 2020 Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 1.406 nuovi contagi (170 nel Vicentino). Numeri in ... Leggi su vicenzatoday (Di martedì 22 dicembre 2020), pericolo variante inglese: Zaia impone il tampone per chi rientra 21 dicembre 2020 Rispetto alla mattinata di lunedì si contano altri 1.406 nuovi contagi (170 nel Vicentino). Numeri in ...

Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - sole24ore : Coronavirus oggi. Allarme per variante inglese del Covid: “Si diffonde prima”. Oltre 76 mln di contagiati nel mondo… - vaticannews_it : #21dicembre #COVID19 @UCS_DiocesiTO assistite oltre 30mila persone #Belgio campane a distesa il giorno di #Natale… - Oltre_Tv : RT @tempoweb: Il medico non li fa entrare nel reparto #COVID19 Due fratelli lo picchiano e poi vanno a trovare il padre ricoverato #coronav… - MPerardi : Cioè il #coronavirus è mutato, è più aggressivo eppure #Galli lo può ancora raccontare? Oltre a tanto opportunismo… -