Coronavirus, oggi riunione Ema per valutazione vaccino Pfizer-BioNTech (Di lunedì 21 dicembre 2020) L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si riunisce oggi per valutare l'approvazione del vaccino contro il Coronavirus messo a punto da BioNTech e Pfizer. Si tratterebbe del primo farmaco contro il ...

