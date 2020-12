Coronavirus, oggi nel Lazio 1.205 nuovi casi, aumentano i morti. Ecco la situazione nelle singole Asl (Di lunedì 21 dicembre 2020) Su oltre 12.000 tamponi (-1.344 rispetto alla giornata di ieri) nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.205 nuovi casi positivi. Sono 42 i pazienti deceduti e 1.451 quelli guariti. “Diminuiscono i casi e i ricoveri, ma aumentano i decessi. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%. I casi a Roma città sono stabili a quota 500” – commenta l’assessore D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 191 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Deceduti 10 pazienti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Su oltre 12.000 tamponi (-1.344 rispetto alla giornata di ieri) nelultime 24 ore si sono registrati 1.205positivi. Sono 42 i pazienti deceduti e 1.451 quelli guariti. “Diminuiscono ie i ricoveri, mai decessi. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%. Ia Roma città sono stabili a quota 500” – commenta l’assessore D’Amato.nel: laAsl Nella Asl Roma 1 sono 191 iultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ottosono ricoveri. Deceduti 10 pazienti di ...

