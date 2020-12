Coronavirus | nuovo ceppo | oggi il vertice dell’Unione Europea

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Undiè stato osservato in Gran Bretagna, una variante che sembra diffondersi rapidamente e ha spinto diversi paesi ad uno stop dei voli:d’emergenza(fonte pixabey)Lo stop ai voli prevenienti dalla Gran Bretagna è stata annunciato ieri da Luigi Di Maio attraverso il suo profilo facebook ufficiale. La decisione arriva come conseguenza alla rivelazione, nelle settimane precedenti, di undiin Gran Bretagna. Una variante che è tenuta sotto stretto controllo, come ...

Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - Corriere : Coronavirus, il nuovo ceppo è più pericoloso dei precedenti? - Agenzia_Italia : Cosa c'è nel nuovo pacchetto di aiuti a cittadini e aziende americani - MioTuo6 : RT @DiegoFusaro: Coronavirus nel mondo, l'Oms: 'La nuova variante del Covid è già in Danimarca, Olanda e Australia'. Anno nuovo, virus nuov… - arevenclawbitch : RT @noellargh: nuovo ceppo del coronavirus dal regno unito -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Sulla nuova variante di coronavirus scoperta in Regno Unito e già diffusa in altri Paesi del mondo, Italia compresa, le informazioni disponibili sono ancora poche. Se non che potrebbe avere una contag ...LA STORIA - «Ventinove giorni in terapia semintensiva con ventilazione meccanica e la paura di morire per Covid-19, ora grazie al personale del San Luca sto meglio e passo in ...