Coronavirus, news. Il bollettino: 10.872 casi su 87.889 tamponi. I morti sono 415 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tasso di positività sale al 12,37%. I ricoveri calano di 13 unità, quelli in terapia intensiva di 12. Ok dall'Europa al vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech e approvato dall'Ema. Crescono i timori in tutto il mondo per la mutazione del virus individuata in Inghilterra. Primi casi anche in Italia, positiva una coppia, l'uomo era rientrato dalla Gran Bretagna con un volo atterrato a Fiumicino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus nel mondo: variante Covid, "Il virus circola da novembre". Biden vaccinato in diretta tv la Repubblica Variante inglese coronavirus, le Asl di Roma cercano i passeggeri da Londra

«Su chi è rientrato con gli scali non abbiamo margini per intervenire, è un tema che abbiamo posto al governo», spiega l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. La Polfer già ieri ha ...

