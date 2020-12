Coronavirus | l’Ema ha deciso | approvato il vaccino di Pfizer per l’Unione Europea

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenziaper il farmaco (Ema) ha preso la sua scelta. Poco dopo le 15 di oggi, 21 dicembre, è arrivato il via libera per ilanti-Covid di-BioNTech. L’agenzia regolatoria, che ha sede ad Amsterdam, ha anticipato la decisione, inizialmente prevista per il 29 dicembre, a seguito delle pressioni per accelerare il processo da parte della Germania e di altri Stati dell’Ue, nel tentativo di rendere possibile il cosiddetto Vaccine Day il 27 dicembre. L’Ue, dunque, inizierà le somministrazioni deltra sei giorni, a condizione checonceda un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di un anno, ha detto la Commissione. L’agenzia ha fatto sapere ha detto di aver lavorato 24 ore su 24 per accelerare il processo, e per assicurarsi che ...