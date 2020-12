Coronavirus, la variante britannica scombussola i piani sui vaccini. Clementi e Viola: «Sbagliato fermarsi ora» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, con le curve della seconda ondata che si stanno flettendo e le inoculazioni dei vaccini già iniziate in alcuni Paesi, ecco che il nuovo Coronavirus presenta una nuova minaccia. Il Sars-CoV-2 nel Regno Unito, uno di quegli Stati che hanno già avviato la campagna vaccinale, si è palesato con una variante della proteina spike. La punta della corona caratteristica di questa tipologia di virus, che permette all’agente patogeno di entrare nelle cellule, è mutata. Covid-19, ecco come la variante britannica potrebbe avere conseguenze sull’efficacia del vaccino In teoria, la mutazione potrebbe mettere a rischio l’efficacia dei vaccini a mRNA – tra cui si annoverano quelli di Moderna e Pfizer – che attivano la generazione di anticorpi in grado ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 dicembre 2020) Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, con le curve della seconda ondata che si stanno flettendo e le inoculazioni deigià iniziate in alcuni Paesi, ecco che il nuovopresenta una nuova minaccia. Il Sars-CoV-2 nel Regno Unito, uno di quegli Stati che hanno già avviato la campagna vaccinale, si è palesato con unadella proteina spike. La punta della corona caratteristica di questa tipologia di virus, che permette all’agente patogeno di entrare nelle cellule, è mutata. Covid-19, ecco come lapotrebbe avere conseguenze sull’efficacia del vaccino In teoria, la mutazione potrebbe mettere a rischio l’efficacia deia mRNA – tra cui si annoverano quelli di Moderna e Pfizer – che attivano la generazione di anticorpi in grado ...

