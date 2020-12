Coronavirus, Joe Biden si vaccina in diretta tv: «Non c’è niente di cui avere paura» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Immagini che Stati Uniti e il mondo si aspettavano di vedere e che sono infine arrivate: il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, si è vaccinato in diretta televisiva contro il Coronavirus. A Biden è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech. Lo stesso è accaduto alla first lady entrante, Jill Biden. «Proceda quando è pronta, io sono pronto», ha detto Biden, rilassato e in maglietta e mascherina nera, all’infermiera pronta a somministrare un vaccino. December 21, 2020 Non solo: il presidente eletto ha avuto anche parole positive per l’amministrazione del suo predecessore, quel Donald Trump che tanto fatica ad accettare l’esito delle elezioni. All’amministrazione Trump va riconosciuto il fatto di aver dato il via alla corsa allo ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 dicembre 2020) Immagini che Stati Uniti e il mondo si aspettavano di vedere e che sono infine arrivate: il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, si èto intelevisiva contro il. Aè stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer/BioNTech. Lo stesso è accaduto alla first lady entrante, Jill. «Proceda quando è pronta, io sono pronto», ha detto, rilassato e in maglietta e mascherina nera, all’infermiera pronta a somministrare un vaccino. December 21, 2020 Non solo: il presidente eletto ha avuto anche parole positive per l’amministrazione del suo predecessore, quel Donald Trump che tanto fatica ad accettare l’esito delle elezioni. All’amministrazione Trump va riconosciuto il fatto di aver dato il via alla corsa allo ...

SkyTG24 : Coronavirus, Joe Biden è stato vaccinato in diretta tv - repubblica : Coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill si vaccinano in diretta tv - ilpost : Joe Biden si è fatto vaccinare contro il coronavirus - PieroVerani : RT @ilpost: Joe Biden si è fatto vaccinare contro il coronavirus - riccardo_71 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Joe Biden si vaccina in diretta televisiva: 'Non c'è nulla da temere': 'La gente deve fare il vaccino non ap… -