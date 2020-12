Coronavirus Italia: il bollettino Covid di oggi. Dati e contagi del 21 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, l ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovosull'epidemia dain. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, l ...

SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - Mariann46409026 : RT @heyjude_90: Quindi in meno di 24 ore hanno isolato una “variante inglese” del coronavirus, hanno testato che il vaccino funziona anche… - pieroAlessio : @WRicciardi: #Italia messa peggio di tutti. Lo ammette pure il consigliere di @robersperanza #COVID19 #pandemia - I… -

La nuova variante Covid inglese desta preoccupazioni, ma i virologi rassicurano sull'efficacia del vaccino. Non sono previste ulteriori restrizioni. Per ora si attueranno quelle del Dpcm Natale. I dat ...

Variante virus inglese, l'Ecdc: «La mutazione circola da novembre». Johnson riunisce il comitato Cobra

La variante identificata in Gran Bretagna del virus SarsCoV2 continua a far discutere. Se per quanto riguarda il vaccino, al momento, sembrerebbero non esserci complicazioni, preoccupa invece ...

