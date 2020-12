CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO 21 DICEMBRE/ Min. Salute: 415 morti, 10872 casi (Di lunedì 21 dicembre 2020) BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, i dati di oggi in arrivo dal Ministero della Salute: 415 morti, 10.872 nuovi casi. Il "nodo" variante Uk e l'allarme di Ricciardi Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 21 dicembre 2020), i dati di oggi in arrivo dal Ministero della: 415, 10.872 nuovi. Il "nodo" variante Uk e l'allarme di Ricciardi

SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - DiegoCa_73 : RT @a_meluzzi: Covid, dopo Londra anche l’Italia isola una variante del virus: “Trovate 23 mutazioni in un lasso di tempo breve” https://t… - infoitinterno : Coronavirus: 10.872 nuovi casi con 87.889 tamponi e 415 morti nelle ultime 24 ore in Italia -