Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi lunedì 21 dicembre 2020: 950 nuovi positivi e 41 decessi. In calo i ricoveri. Sono 950 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 10.587 tamponi effettuati (8,9 per cento). Lo comunica il quotidiano report della ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi. Contagi Covid del 21 dicembre IL GIORNO Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 613.582 positivi. Da inizio epidemia 1.964.054 casi e 69.214 deceduti

In Italia ci sono attualmente 613.582 positivi per Covid-19, con un decremento di 9.178 casi da ieri ... 62.054 in Emilia-Romagna, 61.314 in Lombardia, 53.574 in Puglia, 37.957 in Piemonte, 33.903 in ...

Covid-19, 10.872 i nuovi casi in Italia (1.205 nel Lazio): 415 decessi

Sono 10.872 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (con 87.889 tamponi), a fronte di 415 decessi. Sono questi gli odierni dati diffusi dal Ministero della Salute sulla situazione dei contagi (il totale ...

