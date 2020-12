Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 dicembre: 10.872 nuovi casi e 415 morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di lunedì 21 dicembre. Meno contagi con meno tamponi (quasi 88 mila), ma il tasso di positività sale al 12,4% Leggi su corriere (Di lunedì 21 dicembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di lunedì 21. Meno contagi con meno tamponi (quasi 88 mila), ma il tasso di positività sale al 12,4%

