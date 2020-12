Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 dicembre: 10.872 nuovi contagi, i decessi sono 415. Il tasso di positività sale al 12,3% (Di lunedì 21 dicembre 2020) Calano i contagi per effetto dei pochi tampini eseguiti, ma per il terzo giorno consecutivo sale il tasso di positività, che da sotto il 10 è ora al 12,4% (+1,4 rispetto a ieri). sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Calano iper effetto dei pochi tampini eseguiti, ma per il terzo giorno consecutivoildi, che da sotto il 10 è ora al 12,4% (+1,4 rispetto a ieri). sul sito.

