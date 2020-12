Coronavirus in Italia, contagi in calo ma pochi tamponi (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 10.872 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 15.104) a fronte di quasi 88 mila tamponi. 415 le vittime, per un totale di 69.214 da inizio epidemia. Il tasso di positività sale al 12,37%. I ricoveri calano di 13 unità, quelli in terapia intensiva di 12. Questi il bollettino di oggi, lunedì 21 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Sempre oggi, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha parlato di “momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 10.872 i nuovi positivi alregistrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 15.104) a fronte di quasi 88 mila. 415 le vittime, per un totale di 69.214 da inizio epidemia. Il tasso di positività sale al 12,37%. I ricoveri calano di 13 unità, quelli in terapia intensiva di 12. Questi il bollettino di oggi, lunedì 21 dicembre, diffuso dal Ministero della Salute, sulla situazione epidemica nel nostro Paese. Sempre oggi, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech. Lo ha annunciato Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Agenzia europea per i medicinali. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha parlato di “momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini ...

