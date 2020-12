Coronavirus in Italia, bollettino 21 dicembre: 10.872 casi su 87.889 tamponi, 415 morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 10.872 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 15.104. Diminuiscono molto i tamponi effettuati: 87.889 contro i 137.420 di ieri. La percentuale di positivi cresce al 12,37% (ieri 10,99%). Sono 415 i morti, 12 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 dicembre (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 2.583, poi l'Emilia-Romagna con 1.594, il Lazio con 1.205 e la Lombardia con 950. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.731, con 161 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 10.872 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 15.104. Diminuiscono molto ieffettuati: 87.889 contro i 137.420 di ieri. La percentuale di positivi cresce al 12,37% (ieri 10,99%). Sono 415 i, 12 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21(AGGIORNAMENTI - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovisono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 2.583, poi l'Emilia-Romagna con 1.594, il Lazio con 1.205 e la Lombardia con 950. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.731, con 161 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

