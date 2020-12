Coronavirus, in Italia 10.872 nuovi casi e 415 decessi: il tasso di positività risale al 12,3% (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 10.872 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. E' invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono 10.872 idiregistrati innelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.964.054. E' invece di 415 l'incremento delle vittime in un giorno, che ...

SkyTG24 : La mutazione inglese del #coronavirus avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, il 70% in più. Un caso è stato ri… - rtl1025 : ?? Trovato in #Italia il primo paziente positivo alla nuova variante del #coronavirus. Il soggetto era rientrato dal… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - NewSicilia : +++ AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS ITALIA +++ #Newsicilia - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 10.872 nuovi casi e 415 decessi: il tasso di positività risale al 12,4% #Coronavirusitalia htt… -