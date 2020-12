Coronavirus in Campania, i dati del 20 dicembre: 691 nuovi positivi e 1.097 guariti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 20 dicembre dell’unità di Crisi regionale riporta 691 positivi su 9.662 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 691 positivi al Coronavirus in Campania, 1.097 guariti e 28 decessi, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici Leggi su 2anews (Di lunedì 21 dicembre 2020)in: il bollettino di ieri 20dell’unità di Crisi regionale riporta 691su 9.662 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 691alin, 1.097e 28 decessi, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 22 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. Gli asintomatici

NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, i nuovi guariti superano ancora i nuovi positivi in Campania: il bollettino… - MondoNapoli : Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi 21 dicembre - - salerno_la : +++ CORONAVIRUS +++ SALE LEGGERMENTE LA CURVA DEL CONTAGIO IN CAMPANIA IL REPORT --> - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – 691 nuovi casi e 1.097 guariti in Campania - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 691 positivi su meno di 10mila tamponi -