Coronavirus, il ricercatore dell’Oms sul dossier pandemico sparito: «Ranieri Guerra mi ha minacciato» (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Se ho ricevuto minacce? Mi telefonò Ranieri Guerra e mi disse che era sulla porta del direttore generale e che se non avessi modificato il testo come richiesto, avrebbe detto che c’ero io dietro la puntata di Report che metteva sotto accusa l’Oms». Senza troppi giri di parole il ricercatore dell’Oms Europa Francesco Zambon rivela il contenuto della telefonata che avrebbe ricevuto dal direttore generale aggiunto dell’Oms. Lo fa nel corso della puntata di Report in onda questa sera, 21 dicembre, su Rai3 e che approfondirà ulteriormente la storia della sparizione del dossier sulla risposta italiana alla pandemia di Coronavirus pubblicato il 13 maggio dall’Oms ma rimosso il giorno dopo. Zambon tiene a specificare che le controversie con la direzione ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 dicembre 2020) «Se ho ricevuto minacce? Mi telefonòe mi disse che era sulla porta del direttore generale e che se non avessi modificato il testo come richiesto, avrebbe detto che c’ero io dietro la puntata di Report che metteva sotto accusa l’Oms». Senza troppi giri di parole ilEuropa Francesco Zambon rivela il contenuto della telefonata che avrebbe ricevuto dal direttore generale aggiunto. Lo fa nel corso della puntata di Report in onda questa sera, 21 dicembre, su Rai3 e che approfondirà ulteriormente la storia della sparizione delsulla risposta italiana alla pandemia dipubblicato il 13 maggio dall’Oms ma rimosso il giorno dopo. Zambon tiene a specificare che le controversie con la direzione ...

Notiziedi_it : Coronavirus, il ricercatore dell’Oms sul dossier pandemico sparito: «Ranieri Guerra mi ha minacciato» - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'In mutande, accoltellato, volato dalla finestra'. Il giallo di Alexander Kagansky, trovato morto in strada a San Piet… - GRETA1SGARBO : RT @GeMa7799: Coronavirus e vaccino, mistero in Russia: il ricercatore morto. 'In mutande, accoltellato e volato dalla finestra'?? https://t… - GeMa7799 : Coronavirus e vaccino, mistero in Russia: il ricercatore morto. 'In mutande, accoltellato e volato dalla finestra'?? - MariaRitaDAdamo : RT @Libero_official: 'In mutande, accoltellato, volato dalla finestra'. Il giallo di Alexander Kagansky, trovato morto in strada a San Piet… -