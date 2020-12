Coronavirus, il governo ci tratta da malati: l'abuso di potere con cui offendono la nostra libertà (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fino a ieri ci siamo stati in libertà provvisoria. È stata la domenica, forse l'ultima domenica, senza guinzaglio. Siamo stati trattati come bambinoni, e diciamo grazie per il permesso, come se fosse stato Carnevale. Siamo stati guardati comunque malissimo da politici e scienziati i quali hanno osservato i nostri spostamenti come fossimo formiche irresponsabili, solo perché - rispettando le regole della distanza, delle mascherine e del lavaggio delle mani - abbiamo approfittato del diritto di vivere, muoversi, manifestare con prudenza affetto, fare acquisti in coda distanziata, e per questo trattati da irresponsabili dai campioni del mondo del dispotismo, che hanno usato del loro potere per offendere la libertà ma soprattutto la ragione e il buon senso. Qualcuno vuole spiegare perché ieri, 20 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fino a ieri ci siamo stati inprovvisoria. È stata la domenica, forse l'ultima domenica, senza guinzaglio. Siamo statiti come bambinoni, e diciamo grazie per il permesso, come se fosse stato Carnevale. Siamo stati guardati comunque malissimo da politici e scienziati i quali hanno osservato i nostri spostamenti come fossimo formiche irresponsabili, solo perché - rispettando le regole della distanza, delle mascherine e del lavaggio delle mani - abbiamo approfittato del diritto di vivere, muoversi, manifestare con prudenza affetto, fare acquisti in coda distanziata, e per questoti da irresponsabili dai campioni del mondo del dispotismo, che hanno usato del loroper offendere lama soprattutto la ragione e il buon senso. Qualcuno vuole spiegare perché ieri, 20 ...

A partire da oggi fino 6 di gennaio le regole anti contagio volute dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus rischiano di creare non poca confusione. Seconde case, la messa, le visite a pare ...

Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano di San Domenico, piccolo centro della provincia di Avellino, ha varato una ordinanza che va contro quella ...

