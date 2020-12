Coronavirus, il bollettino di oggi 21 dicembre: 10.872 nuovi positivi e 415 morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fatti 87.889 tamponi. Ieri i nuovi casi sono stati 15.104 su 137.420 tamponi, i morti 352 (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fatti 87.889 tamponi. Ieri icasi sono stati 15.104 su 137.420 tamponi, i352 (Articolo in aggiornamento)

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 dicembre: 10.872 nuovi casi e 415 morti - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - Libero_official : #Bollettino: 10.872 contagi, 415 morti, 19.632 guariti. Il tasso di positività risale oltre il 12% a causa dei poch… - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 21 dicembre-) - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: In #Italia oggi: 10.872 nuovi contagi, 415 morti, 19.632 guariti, 87.889 tamponi, 2.731 (-12) in terapia intensiva #21di… -