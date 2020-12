Coronavirus | il bollettino dell’Asl di Avellino

SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania #Coronavirus #COVID19 - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino epidemiologico del 21 dicembre 2020 - FEMsrl : Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 21 dicembre: i nuovi casi Covid regione per regione - Ilikepuglia : Coronavirus, il bollettino del 21 dicembre: 788 nuovi casi positivi su 4377 tamponi processati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

La Gazzetta dello Sport

Nella giornata di oggi, lunedì 21 dicembre, in Puglia sono stati registrati 4377 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 788 casi positivi ...(ANSA). Video: Coronavirus: bollettino del 20 Dicembre -I dati di oggi (Il Sole 24 Ore) Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...