**Coronavirus: faq, 'ok spostarsi fuori comune in giorni rossi, ma dentro propria regione'** (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Sarà possibile spostarsi in un altro comune, purchè all'interno della propria regione, non solo nei giorni 'arancioni' ma anche in quelli 'rossi' durante le festività. Si legge nelle Faq sul sito di palazzo Chigi. "Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all'interno della stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Sarà possibilein un altro, purchè all'interno della, non solo nei'arancioni' ma anche in quelli '' durante le festività. Si legge nelle Faq sul sito di palazzo Chigi. "Neifestivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno,per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all'interno della stessa, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e ...

"Nei 10 giorni 'rossi' durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione ...

"Nei 10 giorni 'rossi' durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione ...