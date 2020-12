Coronavirus, ecco cosa sappiamo della variante inglese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Elena Fontanella cosa si sa della variante inglese del coronavrus? L'Europa chiude le sue frontiere con il Regno Unito e da oltremanica cercano di dare le prime risposte Mentre un pesante cordone sanitario sta chiudendo l’Inghilterra colpita dalla mutazione del Coronavirus (il B.1.1.7) pochissime notizie trapelano dalle agenzie giornalistiche internazionali dopo la conferenza stampa del governo britannico di sabato scorso. Il ceppo non è la prima nuova variante che si presenta quest’anno ma, diversamente dagli altri, possiede tra il 40 e il 70% in più di trasmissibilità. Era stato rilevato per la prima volta a settembre in un focolaio a sud dell’isola, ma dal 9 di dicembre ha avuto un improvviso incremento triplicando i casi di ospedalizzazione di settimana in settimana ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Elena Fontanellasi sadel coronavrus? L'Europa chiude le sue frontiere con il Regno Unito e da oltremanica cercano di dare le prime risposte Mentre un pesante cordone sanitario sta chiudendo l’Inghilterra colpita dalla mutazione del(il B.1.1.7) pochissime notizie trapelano dalle agenzie giornalistiche internazionali dopo la conferenza stampa del governo britannico di sabato scorso. Il ceppo non è la prima nuovache si presenta quest’anno ma, diversamente dagli altri, possiede tra il 40 e il 70% in più di trasmissibilità. Era stato rilevato per la prima volta a settembre in un focolaio a sud dell’isola, ma dal 9 di dicembre ha avuto un improvviso incremento triplicando i casi di ospedalizzazione di settimana in settimana ...

