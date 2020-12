Coronavirus, da Fiorello a Carmen Consoli: artisti siciliani riuniti per combattere l’emergenza Covid (Di martedì 22 dicembre 2020) artisti siciliani riuniti per l'emergenza Covid-19.Un'iniziativa di solidarietà per combattere l'emergenza Coronavirus, alla quale hanno aderito tutti i più noti artisti dell'isola: da Rosario Fiorello a Carmen Consoli, da Nino Frassica a Mario Biondi, da Roy Paci a Mario Incudine fino all'orchestra giovanile del Teatro Massimo di Palermo. A lanciarla è stata la Regione Siciliana che insieme con la Fondazione Giglio di Cefalù ha dato vita al progetto solidale chiamato "Sicilia per l'Italia".artisti, band e orchestre di tutta la Sicilia offrono per l'occasione le loro voci e i loro strumenti per cantare e suonare insieme il brano inedito "Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)". Il brano è ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020)per l'emergenza-19.Un'iniziativa di solidarietà perl'emergenza, alla quale hanno aderito tutti i più notidell'isola: da Rosario, da Nino Frassica a Mario Biondi, da Roy Paci a Mario Incudine fino all'orchestra giovanile del Teatro Massimo di Palermo. A lanciarla è stata la Regione Siciliana che insieme con la Fondazione Giglio di Cefalù ha dato vita al progetto solidale chiamato "Sicilia per l'Italia"., band e orchestre di tutta la Sicilia offrono per l'occasione le loro voci e i loro strumenti per cantare e suonare insieme il brano inedito "Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)". Il brano è ...

