Coronavirus | Congresso Stati Uniti | pronti 900 miliardi di dollari per famiglie e imprese

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo lunghi mesi di inazione e trattative, ieri sera i leader delamericano hanno raggiunto un importane accordo: subito 900diper contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Il piano dovrebbe essere approvato oggi da entrambe le Camere. Il provvedimento – scrive il New York Times – “risparmierà milioni di americani da un inverno di povertà ed impedirà al Paese di ricadere in recessione”, anche se “potrebbe non bastare”. Il piano prevede pagamenti diretti a gran parte degli americani (fino a 600a persona), con un supplemento di 300a settimana fino a marzo per alcune categorie di disoccupati. Aiuti essenziali, ma comunque meno della metà di quelli erogati ad aprile (2.200 ...

NEW YORK - Il Congresso ha raggiunto un accordo su un pacchetto di aiuti economici a sostegno dell'economia colpita dalla pandemia Covid-19: 900 miliardi di dollari, per aiuti ad aziende e privati e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 dic - Si prospetta una giornata difficile per gli indici a Wall Street, all'inizio della settimana natalizia. La notizia dell'accordo in Congresso su un p ...