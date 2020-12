Coronavirus: anticorpo Lilly, al via in Italia produzione 2 mln dosi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Latina 21 dic. (dall'inviato dell'Adnkronos Salute Francesco Maggi) - Al via in Italia la produzione di 2 milioni di dosi nel 2021 dell‘anticorpo monoclonale bamlanivimab di Lilly contro Sars-CoV-2. A gestire alcune delle fasi principali della produzione di bamlanivimab (la formulazione e il riempimento dei flaconi) sarà la Bsp Pharmaceuticals di Latina che produce già da dicembre oltre 100 mila dosi al mese dedicate ai Paesi dove il farmaco è già stato autorizzato, ad esempio in Usa, Canada e Israele e in Europa in Ungheria, ma non in Italia dove ancora l'Aifa non si è espressa. La produzione oltre al sito Italiano vede coinvolti altri 6 stabilimenti nel mondo. La presentazione della collaborazione oggi a Latina. Da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Latina 21 dic. (dall'inviato dell'Adnkronos Salute Francesco Maggi) - Al via inladi 2 milioni dinel 2021 dell‘monoclonale bamlanivimab dicontro Sars-CoV-2. A gestire alcune delle fasi principali delladi bamlanivimab (la formulazione e il riempimento dei flaconi) sarà la Bsp Pharmaceuticals di Latina che produce già da dicembre oltre 100 milaal mese dedicate ai Paesi dove il farmaco è già stato autorizzato, ad esempio in Usa, Canada e Israele e in Europa in Ungheria, ma non indove ancora l'Aifa non si è espressa. Laoltre al sitono vede coinvolti altri 6 stabilimenti nel mondo. La presentazione della collaborazione oggi a Latina. Da ...

