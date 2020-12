Coronavirus, anche la Commissione Ue autorizza la commercializzazione del vaccino Pfizer. Von der Leyen: «Ora voltiamo pagina» (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha fatto la sua scelta. Poco dopo le 15 di oggi, 21 dicembre, è arrivato il via libera per il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech. L’agenzia regolatoria, che ha sede ad Amsterdam, ha anticipato la decisione, inizialmente prevista per il 29 dicembre, a seguito delle pressioni per accelerare il processo da parte della Germania e di altri Stati dell’Ue, nel tentativo di rendere possibile il cosiddetto Vaccine Day il 27 dicembre. anche la Commissione europea ha annunciato il via libera all’immissione in commercio del vaccino Pfizer-BioNTech, dopo l’ok dell’Ema. Il vaccino Pfizer-BioNTech «sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni» e la vaccinazione inizierà nei ... Leggi su open.online (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha fatto la sua scelta. Poco dopo le 15 di oggi, 21 dicembre, è arrivato il via libera per ilanti-Covid di-BioNTech. L’agenzia regolatoria, che ha sede ad Amsterdam, ha anticipato la decisione, inizialmente prevista per il 29 dicembre, a seguito delle pressioni per accelerare il processo da parte della Germania e di altri Stati dell’Ue, nel tentativo di rendere possibile il cosiddetto Vaccine Day il 27 dicembre.laeuropea ha annunciato il via libera all’immissione in commercio del-BioNTech, dopo l’ok dell’Ema. Il-BioNTech «sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse condizioni» e la vaccinazione inizierà nei ...

