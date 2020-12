Coronavirus, anche il Canada sospende i voli dal Regno Unito. Attesa in Ue per la decisione sul vaccino (Di lunedì 21 dicembre 2020) Canada Dave Chan/AFP Il primo ministro canadese Justin Trudeau.anche il Canada sospende i voli dal Regno Unito, nel tentativo di contenere la diffusione della variante britannica del Coronavirus. La notizia, inizialmente pubblicata dai media canadesi, è stata in seguito confermata dal governo. Il primo ministro Justin Trudeau ha detto che per 72 ore a partire dalla mezzanotte di domenica, 20 dicembre, «a tutti i voli dal Regno Unito è vietato l’ingresso in Canada». Trudeau ha aggiunto che i viaggiatori arrivati domenica saranno sottoposti a controlli secondari e ad altre misure sanitarie. In una dichiarazione successiva, il governo ha specificato che i voli ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 dicembre 2020)Dave Chan/AFP Il primo ministro canadese Justin Trudeau.ildal, nel tentativo di contenere la diffusione della variante britannica del. La notizia, inizialmente pubblicata dai media canadesi, è stata in seguito confermata dal governo. Il primo ministro Justin Trudeau ha detto che per 72 ore a partire dalla mezzanotte di domenica, 20 dicembre, «a tutti idalè vietato l’ingresso in». Trudeau ha aggiunto che i viaggiatori arrivati domenica saranno sottoposti a controlli secondari e ad altre misure sanitarie. In una dichiarazione successiva, il governo ha specificato che i...

Il Covid-19 ha costretto molti a cancellare le nozze, ma sono stati tanti i famosi che non hanno voluto rimandare i propri progetti. Da Beatrice di York a Sean Penn, da Nicoletta Mantovani a Scarlett ...

Non scende la curva dei contagi, nonostante le strette su attività e commercio. Calano a 52 invece i ricoverati in terapia intensiva nei nostri ospedali ...

