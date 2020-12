Coronavirus | altri 7 morti in un giorno nelle Marche | il più giovane aveva 64 anni I tamponi testati in tutta Italia

repubblica : Coronavirus, papa Francesco: 'Invece di lamentarci delle restrizioni, aiutiamo gli altri' [aggiornamento delle 12:3… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 16.308 nuovi contagi (con oltre 176mila) e altri 553 morti - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 17.572 nuovi contagi (con quasi 200mila tamponi) e altri 680 morti - pelias01 : RT @Andrea_V_73: #Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 10.872 casi su 87.889 tamponi e 415 decessi. Tasso di positività al 12,4 @so… - Andrea_V_73 : #Coronavirus, ultime notizie. In Italia altri 10.872 casi su 87.889 tamponi e 415 decessi. Tasso di positività al 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Il Sole 24 ORE

Contagi sempre più in discesa. In provincia di Como oggi se ne contano 31, cifra più che dimezzata rispetto ai 66 positivi intercettati nella giornata di domenica. Oggi il totale dei tamponi eseguiti ...I ricercatori si sono detti “fiduciosi” riguardo all’utilità del preparato sul ceppo britannico: “Sembra plausibile che questa variante non sia una ...