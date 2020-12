Coronavirus, altri 7 morti in un giorno nelle Marche, il più giovane aveva 64 anni/ I tamponi testati in tutta Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia di Coronavirus , sono stati 7 i morti segnalati oggi, lunedì 21 dicembre, nelle Marche . Si tratta di 4 uomini e 3 donne, con un'età compresa tra 64 e 99 anni. Tutte le vittime erano ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 21 dicembre 2020) ANCONA - Epidemia di, sono stati 7 isegnalati oggi, lunedì 21 dicembre,. Si tratta di 4 uomini e 3 donne, con un'età compresa tra 64 e 99. Tutte le vittime erano ...

