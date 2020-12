Coronavirus: almeno 25 Paesi hanno già sospeso arrivi da Gb, l'elenco (Di lunedì 21 dicembre 2020) Londra, 21 dic. (Adnkronos) - La nuova variante del Coronavirus scoperta nel Regno Unito, che si ritiene abbia una contagiosità del 70 per cento superiore a quella del virus originale, ha spinto numerosi Paesi a vietare temporaneamente gli arrivi dalla Gran Bretagna. Il primo Paese è stato l'Olanda, seguito da altre nazioni europee, tra cui la Francia, che ha anche vietato gli arrivi attraverso la Manica, compreso il traffico delle merci accompagnate, fino alla mezzanotte del 22 dicembre. L'elenco dei Paesi, in continuo aggiornamento, al momento comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Colombia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Kuwait, Lettonia Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Svezia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Londra, 21 dic. (Adnkronos) - La nuova variante delscoperta nel Regno Unito, che si ritiene abbia una contagiosità del 70 per cento superiore a quella del virus originale, ha spinto numerosia vietare temporaneamente glidalla Gran Bretagna. Il primo Paese è stato l'Olanda, seguito da altre nazioni europee, tra cui la Francia, che ha anche vietato gliattraverso la Manica, compreso il traffico delle merci accompagnate, fino alla mezzanotte del 22 dicembre. L'dei, in continuo aggiornamento, al momento comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Colombia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, India, Irlanda, Italia, Kuwait, Lettonia Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Svezia, ...

