Coronavirus, allarme in Vaticano: l’elemosiniere del Papa positivo, è ricoverato all’Ospedale Gemelli (Di martedì 22 dicembre 2020) L'elemosiniere del Papa ha contratto il Coronavirus.Il cardinale polacco Konrad Krajewski, è risultato trovato positivo al Covid-19, e attualmente è ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli per un inizio di polmonite: Fonti vaticane riferiscono che la positività dell'elemosiniere pontificio è stata diagnosticata con tampone faringeo effettuato alla Direzione Sanità e Igiene del Vaticano.Adesso, in Vaticano si sta verificando quali siano stati i contatti degli ultimi giorni del porporato



tra una tra le personalità della Santa Sede più vicine a Papa Francesco -, sempre in prima linea nell’aiuto dei poveri che gravitano attorno al Vaticano e nelle periferie della capitale. Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) L'elemosiniere delha contratto il.Il cardinale polacco Konrad Krajewski, è risultato trovatoal Covid-19, e attualmente èin osservazione al Policlinicoper un inizio di polmonite: Fonti vaticane riferiscono che la positività dell'elemosiniere pontificio è stata diagnosticata con tampone faringeo effettuato alla Direzione Sanità e Igiene del.Adesso, insi sta verificando quali siano stati i contatti degli ultimi giorni del porporatotra una tra le personalità della Santa Sede più vicine aFrancesco -, sempre in prima linea nell’aiuto dei poveri che gravitano attorno ale nelle periferie della capitale.

sole24ore : Coronavirus oggi. Allarme per variante inglese del Covid: “Si diffonde prima”. Oltre 76 mln di contagiati nel mondo… - ve10ve : RT @manginobrioches: Allarme in Europa. Scoperta nuova variante, molto più pericolosa e infettiva, della destra ridicola. - Mediagol : #Coronavirus, allarme in Vaticano: l’elemosiniere del Papa positivo, è ricoverato all’Ospedale Gemelli - tribuna_treviso : IL NUOVO ALLARME / Per il professor Palù, virologo dell'università di Padova, presidente dell'Agenzia italiana del… - CorriereAlpi : IL NUOVO ALLARME / Per il professor Palù, virologo dell'università di Padova, presidente dell'Agenzia italiana del… -