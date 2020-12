Coronavirus, aggiornamento 21 dicembre, 28 decessi e 691 nuovi casi (596 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di lunedì 21 dicembre 2020) I pazienti risultati oggi positivi in Campania sono 691 di cui 596 asintomatici e 95 sintomatici a fronte di 9662 tamponi processati. Sono 28 i deceduti (di cui 6 morti nelle ultime 48 ore e 22 ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 21 dicembre 2020) I pazienti risultati oggi positivi in Campania sono 691 di cui 596e 95 sintomatici a fronte di 9662 tamponi processati. Sono 28 i deceduti (di cui 6 morti48 ore e 22 ...

