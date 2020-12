Coronavirus, 71 nuovi casi in provincia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19 Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19

Corriere : L’Olanda ha deciso di bloccare i voli passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna, dove il governo ha varato una nuovi… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 16.308 nuovi contagi (con oltre 176mila) e altri 553 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 14.844 nuovi casi e 846 morti - _collenews : CORONAVIRUS, I DATI ASL DEL 21 DICEMBRE: 0 NUOVI CASI SUL TERRITORIO COLLIGIANO ”I guariti ad oggi su tutto il terr… - Simo07827689 : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: altri 7 morti ieri in #Sardegna, 311 nuovi casi, 15 ricoveri in più - allarme per contagi in #ospeda… -