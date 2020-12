Coronavirus, 10 nuovi casi di contagio in Valle del Serchio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 dicembre, sono 208 . APUANE: 20 casi Carrara 8, Massa 10, Montignoso 2; LUNIGIANA: 5 casi Aulla 3, Fosdinovo 1, Zeri 1; PIANA DI ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nell'Azienda USL Toscana nord ovest ipositivi di oggi, 21 dicembre, sono 208 . APUANE: 20Carrara 8, Massa 10, Montignoso 2; LUNIGIANA: 5Aulla 3, Fosdinovo 1, Zeri 1; PIANA DI ...

