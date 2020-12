Coronavirus, 10.872 nuovi casi e 415 decessi in 24 ore (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 10.872 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 4.232 in meno di ieri, quando furono 15.104. Un massiccio miglioramento che però dal minore numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: 87.889 (49.531 in meno rispetto a domenica). Ancora molto alto, invece, il numero delle vittime, ben 415 in più di ieri, con il totale dei decessi da inizio pandemia che arriva a 69.214. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi sono 613.582 (9.178 in meno rispetto a 24 ore fa, quando erano 622.760), dei quali 585.706 in isolamento domiciliare.I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.145 (13 in meno di ieri), dei quali 2.731 in terapia intensiva (12 in meno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 10.872 idiin Italia, 4.232 in meno di ieri, quando furono 15.104. Un massiccio miglioramento che però dal minore numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore: 87.889 (49.531 in meno rispetto a domenica). Ancora molto alto, invece, il numero delle vittime, ben 415 in più di ieri, con il totale deida inizio pandemia che arriva a 69.214. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenzadiffuso dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. Gli attualmente positivi sono 613.582 (9.178 in meno rispetto a 24 ore fa, quando erano 622.760), dei quali 585.706 in isolamento domiciliare.I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.145 (13 in meno di ieri), dei quali 2.731 in terapia intensiva (12 in meno di ...

