Coronavirus | 10 872 nuovi casi con 87 889 test Le vittime sono 415 | stabili i ricoverati

(Di lunedì 21 dicembre 2020)10.872 idiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore con 87.889 tamponi.415 lein un giorno, che porta il totale a 69.214 dall’inizio della pandemia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 21 dicembre 2020. I nuovi contagui oggi sono 10.872, in calo dai 15.104 di ieri. I morti sono 415 in risalita dai 352 di 24 ore fa. I ...In Italia si sono registrati il 21 dicembre altri 10.872 casi di coronavirus su 87.889 e 415 decessi. Lo comunica il ministero della Salute. Sono 162 i positivi nel percorso nuove diagnosi rilevati ne ...