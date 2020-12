Convocati Parma: la lista di Liverani per la gara contro il Crotone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha stilato la lista dei Convocati per la gara contro il Crotone. Ecco l’elenco completo dei calciatori a disposizione Fabio Liverani ha stilato la lista dei Convocati in vista della gara di domani contro il Crotone. Ecco l’elenco completo dei calciatori in cui sono presenti anche Inglese e Cornelius. L’elenco completo: Sepe, Colombi, Rinaldi; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Bruno Alves, Osorio, Valenti, Ricci, Busi; Kurtic, Brugman, Dezi, Cyprine, Sohm, Hernani, Kucka, Camara; Karamoh, Cornelius, Gervinho, Brunetta, Inglese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fabio, tecnico del, ha stilato ladeiper lail. Ecco l’elenco completo dei calciatori a disposizione Fabioha stilato ladeiin vista delladi domaniil. Ecco l’elenco completo dei calciatori in cui sono presenti anche Inglese e Cornelius. L’elenco completo: Sepe, Colombi, Rinaldi; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Bruno Alves, Osorio, Valenti, Ricci, Busi; Kurtic, Brugman, Dezi, Cyprine, Sohm, Hernani, Kucka, Camara; Karamoh, Cornelius, Gervinho, Brunetta, Inglese. Leggi su Calcionews24.com

