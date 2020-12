Conte vuole portare il Recovery Plan in cdm entro fine anno. Italia Viva positiva: «Qualcosa è cambiato» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un incontro con le delegazioni di maggioranza del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico. E un clima, a detta di Italia Viva, cambiato. È questo il bilancio della giornata politica sul Recovery Plan con gli incontri tra il premier Giuseppe Conte e i partiti di maggioranza. Conte ha spiegato di «voler approfittare di queste vacanze per lavorare e arrivare in consiglio dei ministri prima della fine dell’anno, tra il 26 e il 31 dicembre». Perché tergiversare «sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo». Sullo sfondo, una verifica di governo che va avanti ormai da giorni. «Oggi inizia una interlocuzione che però deve procedere in modo costante e serrato perché è ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un incontro con le delegazioni di maggioranza del Movimento 5 Stelle e del Partito democratico. E un clima, a detta di. È questo il bilancio della giornata politica sulcon gli incontri tra il premier Giuseppee i partiti di maggioranza.ha spiegato di «voler approfittare di queste vacanze per lavorare e arrivare in consiglio dei ministri prima delladell’, tra il 26 e il 31 dicembre». Perché tergiversare «sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stsoffrendo». Sullo sfondo, una verifica di governo che va avanti ormai da giorni. «Oggi inizia una interlocuzione che però deve procedere in modo costante e serrato perché è ...

Ettore_Rosato : Conte ha sciupato la #fiducia della maggioranza. Dica cosa vuole fare o il governo è finito. - matteosalvinimi : VERGOGNA! 5 stelle e una parte di Pd in Europa votano un emendamento che chiede la #PATRIMONIALE nella risoluzione… - matteosalvinimi : #Salvini: nessuno vuole andare al governo con Conte, col PD o coi 5 Stelle, semplicemente è nostro dovere aiutare i… - mazzuoccolo_e : RT @jacopo_iacoboni: Non si andrà a votare. O resta Conte o - se cade - si fa un altro governo perché nessuno dei parlamentari (a partire… - NicolaPalakk : RT @jacopo_iacoboni: Non si andrà a votare. O resta Conte o - se cade - si fa un altro governo perché nessuno dei parlamentari (a partire… -