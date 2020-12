Conte non vuole la crisi per il Recovery: incontrerà tutti i partiti della coalizione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oggi parte il confronto con le delegazioni delle singole forze di maggioranza per aggiornare i lavori di preparazione del Recovery Plan. Domani alle 15.30 il Presidente Conte, con i ministri Amendola ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Oggi parte il confronto con le delegazioni delle singole forze di maggioranza per aggiornare i lavori di preparazione delPlan. Domani alle 15.30 il Presidente, con i ministri Amendola ...

BentivogliMarco : Immenso #Manconi: 'Conte ha detto, non esiste un focolaio scolastico. Se e' vero, come è vero, il 7 si deve riap… - ricpuglisi : Mi confermate che il governo Conte non ha ancora chiesto scusa ai cittadini italiani? - Capezzone : ++Il Natale di Venancio++ Vipponi impanicati: non riescono a interpretare le norme di Conte. Se si aggiungono a tav… - EmilioBerettaF1 : INTANTO LA DESTRA COL 47% SI FA DELLE GRANDI SEGHE...PERCHE' NON HANNO UN UOMO DA PREMIER CHE VALGA QUANTO CONTE (… - RiccardoValoti : @PinoVaccaro77 non so, di sicuro Conte DEVE arrivare primo. Guadagna più dei primi 5 messi assieme?? -