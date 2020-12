Conte-Italia Viva, domani l'incontro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - E' stato fissato per domani alle 11, a quanto si apprende, l'incontro tra la delegazione di Italia Viva e il premier Giuseppe Conte sul Recovery plan. Sul tema è intervenuto questa mattina lo stesso Conte, sottolineando che il Recovery plan "dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua approvazione". "Abbiamo una tabella di marcia serratissima, non possiamo permetterci distrazioni", ha evidenziato il premier intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - E' stato fissato peralle 11, a quanto si apprende, l'tra la delegazione die il premier Giuseppesul Recovery plan. Sul tema è intervenuto questa mattina lo stesso, sottolineando che il Recovery plan "dovrà esser un progetto nazionale, dovrà raccogliere tutte le istanze delle parti sociali, dovrà tornare in Parlamento per la sua approvazione". "Abbiamo una tabella di marcia serratissima, non possiamo permetterci distrazioni", ha evidenziato il premier intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub.

