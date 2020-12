Conte freddo su Vidal: «Recuperi il terreno perduto» – VIDEO (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche di Arturo Vidal. Le sue parole sul cileno dopo la vittoria contro lo Spezia Commentando la vittoria sullo Spezia, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche di Arturo Vidal offrendo una risposta che fa trasparire un certo grado di freddezza nei confronti del centrocampista cileno. LAVORARE – «E’ rientrato ma deve lavorare per rimettersi alla pari con gli altri e cercare di recuperare il terreno perduto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tecnico dell’Inter Antonioha parlato anche di Arturo. Le sue parole sul cileno dopo la vittoria contro lo Spezia Commentando la vittoria sullo Spezia, il tecnico dell’Inter Antonioha parlato anche di Arturooffrendo una risposta che fa trasparire un certo grado di freddezza nei confronti del centrocampista cileno. LAVORARE – «E’ rientrato ma deve lavorare per rimettersi alla pari con gli altri e cercare di recuperare il». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Conte freddo su Vidal: «Recuperi il terreno perduto» - VIDEO - - dgiorgio73 : @FedericBlabla @deliux9 Bravo. Su Zielinski concordo, giocatore davvero sottovalutato. E a me ricorda pure il Conte… - MariannaCafier1 : #Conte dice che non dobbiamo uscire, #DeLuca che non dobbiamo bere, il #Papa che non dobbiamo lamentarci, Paolo Fox… - ladradimiele : @thedeparbed io le faccio anche senza i flussi di coscienza fieieidizkzjzjb ?????? tutto ciò che fa di iconico il fred… - RaffaAngela : Commenti a freddo sulle nuove misure per il Natale. 1. Ammetto che il discorso di Conte non è stato chiarissimo.Anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte freddo Conte freddo su Vidal: «Recuperi il terreno perduto» – VIDEO Juventus News 24 Conte freddo su Vidal: «Recuperi il terreno perduto» – VIDEO

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche di Arturo Vidal. Le sue parole sul cileno dopo la vittoria contro lo Spezia Commentando la vittoria sullo Spezia, il tecnico dell’Inter Antonio ...

Il centro riapre a metà: i quattro giorni di zona gialla non aiutano i ristoranti

«È la cronaca di una morte annunciata» commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che rispetto al decreto natalizio del governo Conte parla di improvvisazione ...

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato anche di Arturo Vidal. Le sue parole sul cileno dopo la vittoria contro lo Spezia Commentando la vittoria sullo Spezia, il tecnico dell’Inter Antonio ...«È la cronaca di una morte annunciata» commenta il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che rispetto al decreto natalizio del governo Conte parla di improvvisazione ...