Conte balla, Franceschini provoca Renzi: "Al voto senza di loro". Iv minaccia il ritiro dei ministri (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il premier C0nte balla, ma le note di Gingle Bells non c'entrano niente. La musica la suona Matteo Renzi, gli acuti sono di Dario Franceschini, che il giorno dopo le minacce del Renziano Guerini, attacca così: "Se si aprisse la crisi , tanto varrebbe andare a votare. Conte contro Salvini e ce la giochiamo. A Renzi non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1 e se si aprisse la crisi farebbe ballare tutti", spiega oggi al "Corriere della Sera" il capo delegazione del Pd al governo. E quindi? L'esito della crisi sarebbe "incerto", la situazione "potrebbe solo peggiorare" e il sistema finirebbe nel "pantano", dice Franceschini.

Conte cerca di uscire dallo stallo dividendo i tavoli e tentando di sottrarre il Recovery, dal quale tutto è iniziato, dal resto delle questioni. In ballo ci sono i 209 miliardi del Next Generation Ue ...

Recovery, Conte accelera ma Renzi dà l'ultimatum

IL RETROSCENAROMA Qualcosa inizia a muoversi nella verifica di maggioranza anche se la partenza è un po' anomala e scatena subito l'irritazione renziana. Si inizia discutendo il piano del ...

