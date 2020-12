Contagi e quarantene, la lezione della 'Spagnola' raccontata dalla storica Eugenia Tognotti (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Un virus nuovo, che viene da lontano. Si trasmette con il respiro. L'unico modo per batterlo: distanziamento sociale e mascherine. Chi non le porta è passibile di multa, ma molti mugugnano o protestano apertamente contro le odiate "museruole". Si chiudono le attività e le scuole, si allestiscono ospedali da campo. Mentre alla prima ondata ne segue un'altra e poi un'altra, e il Contagio si impenna ogni volta che si tenta un allentamento delle misure. Tutto questo succedeva nel 1918, quando i nomi delle malattie erano più evocativi e la pandemia che terrorizzava il mondo non era il "Covid-19" ma la terribile "Spagnola", che all'indomani della Grande Guerra divampò nell'Europa stremata causando decine di milioni di vittime. Affinità evidenti, come si vede. Ma anche notevoli differenze. Ne parla con l'AGI Eugenia ... Leggi su agi (Di lunedì 21 dicembre 2020) AGI - Un virus nuovo, che viene da lontano. Si trasmette con il respiro. L'unico modo per batterlo: distanziamento sociale e mascherine. Chi non le porta è passibile di multa, ma molti mugugnano o protestano apertamente contro le odiate "museruole". Si chiudono le attività e le scuole, si allestiscono ospedali da campo. Mentre alla prima ondata ne segue un'altra e poi un'altra, e ilo si impenna ogni volta che si tenta un allentamento delle misure. Tutto questo succedeva nel 1918, quando i nomi delle malattie erano più evocativi e la pandemia che terrorizzava il mondo non era il "Covid-19" ma la terribile "", che all'indomaniGrande Guerra divampò nell'Europa stremata causando decine di milioni di vittime. Affinità evidenti, come si vede. Ma anche notevoli differenze. Ne parla con l'AGI...

