Congiunzione Giove Saturno: la stella di Natale, dove la si potrà osservare? (Di martedì 22 dicembre 2020) Cosa accade al tramonto di questa significativa e simbolica giornata di dicembre? Lo spiegano gli esperti del planetario. Giove Saturno (Facebook)La stella di Natale, un fenomeno unico, d’eccezione, osservabile alzando lo sguardo al cielo. Al tramonto di questa giornata insomma, alzando lo sguardo alla volta celeste si sarebbe potuto osservare in direzione sud est con l’allineamento dei pianeti più grandi del sistema solare, Giove e Saturno, un fenomeno davvero eccezionali. Due pianeti che si fondono, che dal nostro occhio diventano tutt’uno fornendo ancora più luce, ancora più incanto, ancora più fantastica illusione che qualcosa di magico si verifichi su nel cielo. Un fenomeno che raramente si manifesta in queste proporzioni in queste modalità, con ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020) Cosa accade al tramonto di questa significativa e simbolica giornata di dicembre? Lo spiegano gli esperti del planetario.(Facebook)Ladi, un fenomeno unico, d’eccezione, osservabile alzando lo sguardo al cielo. Al tramonto di questa giornata insomma, alzando lo sguardo alla volta celeste si sarebbe potutoin direzione sud est con l’allineamento dei pianeti più grandi del sistema solare,, un fenomeno davvero eccezionali. Due pianeti che si fondono, che dal nostro occhio diventano tutt’uno fornendo ancora più luce, ancora più incanto, ancora più fantastica illusione che qualcosa di magico si verifichi su nel cielo. Un fenomeno che raramente si manifesta in queste proporzioni in queste modalità, con ...

